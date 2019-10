MOREAU, Armande



À la résidence Le Bel Âge de L'Islet, le 10 octobre 2019, à l'âge de 100 ans et 9 mois est décédée dame Armande Moreau, fille de feu dame Adèle Caouette et de feu monsieur Hervé Moreau. Native de Tourville, elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Marguerite et Gaétane (feu Noël Francoeur). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et Édith une très bonne amie. Merci tout spécialement au personnel de la Résidence Le Bel Âge pour l'accompagnement. Ils ont été d'un grand réconfort par leur bons soins professionnels.où les membres de la famille vous y accueilleront à compter de 10h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville.