VAILLANCOURT, Gilles



À l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2019, à l’âge de 84 ans, est décédé paisiblement entouré des siens monsieur Gilles Vaillancourt, fils de feu madame Marie-Jeanne Girard et de feu monsieur Wilbrod Vaillancourt. Il demeurait à Québec.Ce dernier parcours effréné aura duré moins de 12 jours. Déterminé, homme de foi, de loi et de lettres, valeureux, père et grand-papa d’exception, humoriste inqualifiable, courageux, coquin et taquin, érudit, chef culinaire prisé pour ses 4 seules recettes, ancien pilote d’avion et motocycliste invétéré, humble et modeste, golfeur très malchanceux, joueur de billard moins malchanceux, amateur de hockey (il clamait que le but de Alain Coté était bon…), altruiste et généreux, il nous laisse un riche héritage grâce à ses valeurs, ses principes et son sens de l’honneur qui transcendera des générations. Il laisse dans le deuil son fils unique François et sa conjointe Chantal, son petit-fils adoré Étienne, ses frères aimés Léo (Madeleine), Yves (Lise) et Florent (Louise), son amoureuse indéfectible Micheline, les garçons de Chantal (Vincent, Félix et Jacob), tous ses amis si importants ainsi que tous et celles dont l’anonymat et le courage de leur sobriété auront fait de mon père un homme d’amour, de pardon et compassion. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 18 octobre 2019, de 19 h à 22h ainsi que le, de 9 h à 11h.. L’inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.