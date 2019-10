LEFRANÇOIS, Gisèle Leblanc



À l'Hôpital Laval, le 29 septembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Gisèle Leblanc, épouse de monsieur Jean-Guy Lefrançois, fille de feu monsieur Laurent Leblanc et de feu madame Noëlla Mireault. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pascal (Ann Vallière) et Karine (Stevens Sénéchal); ses petits-enfants: Laurie et Vincent Lefrançois; ses frères et soeurs: feu Luc, Solange, Gaétan (Marie-Claire Keable), Gérald (Gisèle Tarte), Denis, feu Lorraine, Noël (June Stewart); ses beaux-frères et belle-soeurs de la famille Lefrançois: Gisèle (Suzanne Morin), Esthelle (Michel Ladouceur), Claudette, Francine (Serge Snyder), Ginette (feu Guy Robert) et Manon (Jean-Yves Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Benoit Plourde, le Dr Jean-Simon Lalancette ainsi que le personnel des soins intensifs (unité coronarienne) de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ https://www.fondation-iucpq.org/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.