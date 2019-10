CLOUTIER, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2019, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvon Cloutier, époux de madame Jeannine Deschenes, fils de feu madame Délia Renaud et de feu monsieur Arthur Cloutier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Outre son épouse, madame Jeannine Deschenes, il laisse dans le deuil son fils Pierre (Louise); ses petits-enfants: Rosalie (Rémi) et Félix-Antoine; son arrière- petit-fils: Léonard; ses soeurs: Thérèse, Madeleine et Hélène; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Deschenes: Denise, Jean-Charles, Margot, Jean-Paul et Germaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre les autres membres de sa famille qui l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec et /ou à l'Association pulmonaire de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.