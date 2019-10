BILODEAU, Rose



À son domicile, le 6 octobre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Rose Bilodeau, épouse de monsieur Conrad Guay. Elle était la fille madame Jeannine Vachon et de feu monsieur Joseph Bilodeau. Elle demeurait à St-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Jeannine et son époux Conrad, ses enfants : Germain, Manon (Patrice Carrier); ses 3 petites-filles : Rosalie, Annabelle et Noémie; ses frères et sœurs : feu Claude (Céline Jacques), Roger (feu Pierrette Grondin, Jocelyne Champagne), feu Gilberte, Jacynthe (Gaétan Marcoux), Marjolaine (Alain Turgeon), Charles (Line Chabot) et Marie (Éric Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : Claudette (George Shallow), Nicole (Denis Lagrange); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 18 octobre 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6. www.diabete.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire