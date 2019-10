Contribution collective

Quand les jeunes se lèvent et qu’ils allument le Centre Bell comme l’ont fait Victor Mete et Nick Suzuki, difficile pour les autres de ne pas suivre la parade. Dans cette victoire contre le pauvre Wild en pleine déroute, le Canadien a livré une meilleure performance collective.

Si les joueurs l’ont souligné dans le vestiaire en racontant leurs observations des premières réussites de Mete et Suzuki avec de larges sourires, l’entraîneur-chef Claude Julien était de son côté satisfait de la sortie de ses hommes.

« Nous avons aussi mieux fait en infériorité numérique, a ajouté celui qui a vu ses unités ne rien concéder au Wild. Nous avions besoin de gagner cette confiance. Je suis satisfait du travail accompli. Nous étions plus agressifs sur les rondelles libres et plus solides dans les batailles à un contre un. »