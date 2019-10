THÉBERGE, Marcelle Laperrière



Au Centre Hospitalier de Granby, le 8 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marcelle Laperrière, épouse de feu M. Camille Théberge. Elle demeurait à Granby, autrefois de Beauport (quartier Courville). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairelundi le 21 octobre 2019 de 10h30 à 12h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles et son gendre : Joanne (Jocelyn Lafrance) et Catherine ; ses petits-enfants : Jean-Philippe et Maude Lafrance, Raphaëlle et Béatrice Savoie ; sa belle-sœur Marie-Paule Jean (feu Rémi Théberge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Georgette Laperrière (feu Alfred McComeau), Pauline Laperrière (feu Joseph Latouche), Marguerite Laperrière (feu Laurent Albert), Lucille Laperrière, Roger Laperrière (feu Julienne Chateauvert), Aline Laperrière (feu Roger Mathieu), Marie-Berthe Théberge et Denis (feu Bernadette Mercier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Hospitalier de Granby, 205, boulevard Leclerc Ouest, Granby, QC, J2G 1T7,www.fondationchg.org