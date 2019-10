SAMSON, Huguette Joncas



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 octobre 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Huguette Joncas, épouse de feu Charles Samson, fille de feu Joseph Joncas et de feu madame Gracia Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny originairement du secteur St-Romuald.La famille recevra les condoléances endès 12 h.en présence des cendres, L'inhumation se fera ensuite au cimetière St-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Chantal Héroux), Danielle et Bruno (Chantale Goulet); ses petits-enfants : Érik (Caroline Lalonde), Nicolas (Ashley McAskill) et Marie-Lyne (Sébastien Bibeau) ainsi que son arrière-petite-fille Gabrielle. Elle était la sœur de : feu Jeannette (feu Roger Roberge), feu Jacqueline (feu Paul Ferland), feu Rénald (Marie-Marthe Cantin), Gisèle (feu Marc Laplante), feu Lilianne, feu Claude (Céline Audet), feu Bernard, Marthe, Yves (Madeleine Morin), feu Gaston (Lucille Martineau), feu Madeleine (Pierre Côté), feu Francine (feu Jean Marquis) et Pierre (Diane Laberge). Elle rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson qui l'ont précédée : feu Sr Georgette, feu Jacques (feu Jeannine Beaulieu), feu Colette (feu Jacques Lambert), feu Louis (feu Thérèse Labbé) et feu Denis (feu Thérèse Boissinot). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à profondément remercier tous les membres du personnel de la Résidence au Coeur de Marie pour leurs multiples délicates attentions, leur présence réconfortante et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca