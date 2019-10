Débat houleux à Washington sur la légalisation de la prostitution

Un débat public sur une possible légalisation de la prostitution dans la capitale américaine a donné lieu jeudi à des échanges tendus au conseil municipal de Washington.

La capitale fédérale deviendrait alors le seul territoire américain à totalement légaliser le sexe tarifé. Actuellement, les maisons closes sont légales dans certaines localités du Nevada.

Le projet de loi vise à décriminaliser les transactions sexuelles entre adultes consentants dans les résidences privées.

Selon ses partisans, le texte va sortir les travailleuses sexuelles de la clandestinité, en les protégeant notamment des proxénètes.

« En supprimant les pénalités judiciaires pour les travailleurs sexuels, nous pouvons sortir ces gens de l’ombre, les aider à vivre une vie plus saine et plus sûre », a expliqué le conseiller municipal David Grosso, admettant que le texte n’était « pas parfait ».

Il a souligné que les Noires et les membres de la communauté LGBTQ étaient les principales victimes de la prostitution.

Mais des intervenants s’en sont pris aux « effets pervers » de ce projet de loi qui empêcherait les policiers d’entrer dans les maisons closes et d’alerter les services sociaux en cas de suspicion de prostitution forcée.

« Il est naïf de la part de ce conseil, et c’est un manque de respect à l’égard des victimes de violences, que de soutenir l’idée que la décriminalisation va stopper la violence des clients et des souteneurs », a affirmé l’avocate LaRuby May.

« Allez-vous dire à vos filles qu’être travailleuse sexuelle est un choix de carrière? », a-t-elle lancé aux élus.

Janet Rodriguez, prostituée de force pendant neuf ans au Mexique et aux États-Unis, qui assistait à la réunion, a assuré qu’il était « impossible de séparer la prostitution du trafic d’être humain ».

Au Mexique, où les travailleuses du sexe sont enregistrées auprès des autorités, « les femmes comme moi devions dire que nous n’étions pas forcées, mais nous l’étions toutes », a-t-elle expliqué.

L’État américain du Rhode Island a décriminalisé la prostitution dans les endroits fermés entre 1980 et 2009.