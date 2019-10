Des sportifs s’en donnent à cœur joie sur le fleuve

Au quai des Cageux, sur la promenade Samuel-De Champlain, plusieurs amateurs de kitesurf et de planche à voile se sont dépêchés pour profiter du moment.

Des remorques d’équipements étaient sur les lieux et les planchistes avaient l’embarras du choix avant de se lancer dans l’eau froide. Les Îles-de-la-Madeleine, destination par excellence, se trouvaient jeudi à deux pas des deux ponts.

Même si les experts attendent toujours avec impatience ce genre de journée, certains ont dû se résigner face au danger. « On est d’abord allé voir à l’île d’Orléans, mais ça n’avait juste pas de sens. Ici, on a des vagues de plus de 15 pieds », a expliqué Michel Dubé après sa sortie.