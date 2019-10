CORDEAU, Monique Meloche



À l’hôpital Saint-François d’Assise, le 10 octobre 2019, à l’âge de 89 ans, est décédée dame Monique Meloche, épouse de feu monsieur Raymond Cordeau, fille de feu dame Géraldine Vincent et de feu monsieur Joseph Meloche. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la:le samedi 19 octobre 2019 de 10h à 14h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Cordeau (Maryse Filoni), France Cordeau (Charles Boisseau), Serge Cordeau ; ses petits-enfants: Stéphanie, Caroline (Mathieu Caouette), Jérome (Christine Fortin), Ève; ses arrière-petits- enfants: Edward, Emmy, Zachary, Ludovic, Jérémy ; ses frères et soeurs: Rollande (feu Robert Marchand), Vincent (Marie Bérubé), feu Jean-Marc (Élyse Landry), feu Claudette (feu Adrien Sioui), Camille (feu Jacques Caron), feu Gilles, Andrée. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cordeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners, 135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4, https://www.breakfastclubcanada.org/fr.