MOREAU, Yvon

À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 15 octobre 2019, est décédé à l'âge de 88 ans et 11 mois M. Yvon Moreau, époux de Mme Gilberte Ouellet, fils de feu Mme Loretta Landry et de feu M. Ernest Moreau. Il demeurait aux Résidences Labrie de Saint-Pascal, autrefois à Saint-Germain, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 18 octobre de 19 h à 22 h et le samedi 19 octobre de 9 h à 10 h 45.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Moreau seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Germain. Il laisse dans le deuil son épouse, Gilberte Ouellet; ses enfants: Lise, Denise, Hélène (Serge Duval), René, Roger (Maryse Beaulieu), Nicole (Pierre Garon), Chantal (Martin Ouellet); ses petits-enfants: Jean-François (Emily Freeman), Marie-Chloé (Alexandre Lefèvre), Alexandre, Émile, Laurence (Jim Gagné), Charles, Rosalie, Simon-Pierre, Lysanne. Il était le frère de: feu Rose, feu Lucie (feu Roger Girouard), feu Gemma (feu Maurice Lévesque), feu Rosaire (Corinne Lavoie), feu Gaston (Marguerite Moreau), feu Catherine Moreau (feu Gerrey Gummersell), Rita (André Desormeaux), feu Cécile (feu André Beaulieu). Il était le beau-frère de: feu Raymond (Rita Morin), feu Rita (feu Robert Lajoie), Donald (Suzanne Pelletier), Monique (feu Cyrice St-Pierre), feu Origène (Rachelle Dionne), feu Aline, Normand (Rosa Landry), feu Réjeanne (feu Réal Landry), feu Rosa, Ghislaine (Guy Legros). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de même que celui des Résidences Labrie pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la