CHAMBERLAND, Raynald



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 9 octobre 2019, est décédé à l'âge de 81 ans et 9 mois M. Raynald Chamberland, époux de Mme Liette Gingras; fils de feu Mme Colombe Paradis et de feu M. Lucien Chamberland. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Liette Gingras; ses enfants: France (Jean Sasseville), Éric (Véronique Doucet); ses petits-enfants: Thomas, Maxim, Isaak, Mahëva, Fiona, Dahlia. Il était le frère de: feu Dorothée. Il était le beau-frère de: Louise (Gilles Laberge), feu Denise, Gilles (Micheline Nolet), Luc (Céline Martineau), Serge (Diane Gagnon), Denis (Raymonde Deschênes), Hélène (Pierre Demers), Alain. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Chamberland et Gingras ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1. La direction des funérailles a été confiée à la