OUELLET, André



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 5 octobre 2019, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur André Ouellet. Il est le fils de feu monsieur Louis Ouellet et de feu dame Eugénie Champoux. Il laisse dans le deuil son épouse: Lucille Lauzé, ses enfants: Ghislaine (Denis Cantin), Alain (Chantal Magnan), Line (Steven Fortin), Louise (Pierre-François Tassé); ses petits-enfants: Véronique (Éric), Maxime (Audrey), Amélie (Jérémie), Nicolas (Samantha), Anne-Julie (Jonathan), Élodie (Louis-Vincent), Simon (Julianne), Pascaline, Justin et Léa; ses arrière- petits-enfants: Samuel, Félix et Édouard; sa sœur: Rose-Emma; sa belle-sœur: Huguette Blanchette ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il rejoint ses frères et sa sœur: Marie-Jeanne, Auguste, Jean-Eude, Philippe, Mathieu, Charles et Henri-Paul. La famille recevra les condoléances aude 9h à 12h.La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (5151, boul. de l'Assomption, Montréal, Québec, H1T4A9).