ASSELIN, Alma



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Alma Asselin, épouse de monsieur Guy Boivin, fille de feu Mélanie Bouchard et de feu Joseph Asselin. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h30. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Miriam (Jean Paquin), Paul (Danièle McCarthy), André (Jocelyne Vandal), feu Luce et Suzanne; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants adorés; son frère feu Joseph-Arthur; sa belle-famille Boivin; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, tél : 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.