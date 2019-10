MOISAN, Bruno



À l’Hôpital régional de Portneuf, le 13 octobre 2019, à l’âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Bruno Moisan, époux de feu dame Myrtle Laframboise. Il était le fils de feu Cyrille Moisan et de feu Fédéra Pagé. Il demeurait à St-Raymond de Portneuf.La famille vous accueillera à l’église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Louise (Jean-Claude Grenier), Martine (Alain Denis) et Yves; ses petits-enfants : Patrick et Francis Denis (Josée Godin); ses frères et sœurs : feu Antoinette (feu Adrien Dubuc), feu Simone (feu Robert Genest), Rita (feu Jules Borgia), Gertrude (feu Rosaire Dubuc), feu René (feu Jeannette Voyer), Alice (feu Henri Voyer), feu André (Aline Moisan), feu Noël (Marielle Vallée), Thérèse (Maxime Voyer), Adrienne (feu Roger Hardy) et Solange (Jean-Paul Cantin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital régional de St-Raymond pour les bons soins prodigués, l’attention apportée et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, tél. : 418 683-8666, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc ou à l’Hôpital régional de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint- Raymond (QC), G3L 1W1, tél.: 418 337-4611. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.