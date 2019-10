CARON, Claire



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 octobre 2019, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Claire Caron, épouse de feu monsieur René Giroux, fille de feu dame Marianne Armosa Rodrigue et de feu monsieur Edmond Caron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc (Sylvie Desmeules), Francine (Laurent Roussy), Denis (Johanne Goddu), Michel (Lise Boulet) et Diane Trudeau; ses petits-enfants: Nathalie, Chantal, Jean-Marc jr., Caroline, Mélanie, René, Marco, Patrick et Dave; ses arrière-petits-enfants: Natacha, Tommy, Nolan, Jeanne, Gabriel, Rosaly, Florence, Allison, Alex et Laurence; son frère Benoît Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Claire est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Françoise, Madeleine, Anne-Marie, Gemma, Alphonsine, Jean-Charles, Albert et Gilles. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Les enfants tiennent à remercier chaleureusement le personnel du Manoir De Villebon à Québec pour leur attention, leur dévouement et pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.