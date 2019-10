Enlevante lutte à trois à Trois-Rivières

Il y a longtemps que je voulais rencontrer Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières durant 19 ans et maintenant candidat vedette — aussi candidat surprise, j’y reviendrai — pour les conservateurs.

Les confidences pleuvent : sa jeunesse instable comme fils de militaire constamment en déménagement ; le fait qu’il a toujours été énergique ; aujourd’hui on dirait « TDAH » (trouble de déficit d’attention avec hyperactivité) : « De nos jours, ils m’auraient donné des pilules », admet-il.

Lévesque incarne la stratégie conservatrice au Québec : recruter d’importantes vedettes locales. Et c’en est une vraie.

Sa démission en décembre 2018, un peu plus d’un an après avoir décroché son cinquième mandat, comporte toutefois des zones d’ombre.

Il invoque un épuisement professionnel : « Je n’étais plus capable, je tremblais [...], un petit problème pour d’autres en était pour moi un gros. » Il s’arrête. Refuse d’« aller dans les détails », car la santé, « c’est privé ».

Plusieurs ont sourcillé lorsqu’il a réclamé ses allocations de départ et de transition. En février 2019, la Commission municipale juge qu’il a droit à l’argent. Sa démission était liée à des « raisons familiales sérieuses ou [à un] problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même ».

Après huit mois d’arrêt complet entre autres aux États-Unis, le voilà de retour en politique, cette fois pour les conservateurs. Conseillère municipale et adversaire libérale, Valérie Renaud-Martin se souvient de son étonnement.

D’une part, M. Lévesque avait démissionné pour cause d’épuisement moins d’un an avant. D’autre part, « en 2015, il avait fermé la porte aux conservateurs », se disant plus près du PLC.