BELLEAU, Murielle Joncas



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 septembre 2019, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédée madame Murielle Joncas, épouse de feu monsieur Roger Belleau, fille de feu madame Mathilda Vézina et de feu monsieur Lionel Joncas. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en après-midi. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Michel (Sylvie Lavoie), Chantal (Michel Bossé), Serge, Sylvie, Mario (Lucie Guillemette) et feu Nathalie; ses dix petits-enfants: Sébastien Aubé, Guillaume Aubé, Samuel L. Belleau, Benjamin Belleau, Louis-Xavier L. Belleau, François Savard, Gabriel Savard, Geneviève Savard, Frédéric Dufour et Cynthia Gagnon; ses arrière-petits-enfants: Jade Belleau, Éloi Belleau, Morgane Belleau, Sheldon Savard, Leaticia Savard, Noémie Desjardins et Jacob Desjardins; son frère : André (Annette Fortier); ses belles-soeurs Jeannine Belleau et Nicole Ruel (feu Jacques Joncas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.