PAGEAU, Thérèse Gingras



Au CHUL, le 7 octobre 2019, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Gingras, épouse de feu monsieur Wilfrid Pageau, fille de feu madame Marie- Louise Marcoux et de feu monsieur Victor Gingras. Elle demeurait à Notre-Dame des Laurentides. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances lede 12h30 à 13h45 et sera. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : André (Monique Levasseur), Louise (feu Michel Pageau), Jacques, Nicole (Christian Duchesneau), Céline (Michel Plamondon), Michel (Maryse Simoneau), Pierre (Sarah Gardiner); ses petits-enfants : Yannick Pageau, Julie Pageau, Guy Pageau, Caroline Pageau, Stéphane Pageau, David Laforest Pageau, Frédéric Paradis, Bruno Paradis, Marie-Ève Plamondon, Paris Pageau, Heather Pageau ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs : Thérèse Pageau (feu Paul Desmarais), Hélène Demers (feu Paul-Henri Pageau); ses deux grandes amies : Rachel Cooper, Georgette Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHUL et du CLSC du Nord pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.