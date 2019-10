LABRIE, Rolland



Au CHSLD Côté Jardin, à Québec, le 9 octobre 2019, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé, monsieur Rolland Labrie, époux de madame Jacqueline Thibault, fils de feu monsieur Paul-Émile Labrie et feu madame Marie-Louise Bernard. Il demeurait à Québec autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairede 13 h 30 à 16 h 30 ensuiteau même endroit et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: madame Jacqueline Thibault; ses enfants: Serge (Nancy Lessard), Caroline (Jocelyn Bizier), Simon (Cindy Comeau), Jean-Daniel (Gina Lachance), Philippe (Audrey Lachance); ses petits-enfants: Marc-Antoine, Gabriel, Karine, Alex, Marie-Ève, Camille, Marco, Mélissa, Jonathan, Émile, Isaac, Louis-Joseph, Félix, Charlie, Lily-Jane et Yan; ses frères et sœurs: Raymond (Claire), Gertrude (feu Lionel), feu Lorraine (feu Fernando), Mariette, André (Francine), Nicole (Gaston), Donald (Louise), Michel (Claudette), Daniel (Clémence), Francine, Diane (Rémi), Hélène (Georges), Gaétane (feu Alphonse), Ghislaine (Roch) et Liliane (Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: Fernand (Yolande), feu Viateur (feu Nicole), feu Germain (Annette), feu Jean-Yves (feu Céline), Béatrice (Paul), Nina (Claude), Nicole (Yvan), Lise (Gilles), Raymonde (Marc) et Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et le CHSLD Côté Jardins de Québec pour leur dévouement et tous les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleur par un don à la société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la