ARCAND, Robert



Au CHUL, le 2 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Arcand, fils de feu dame Anita Royer et de feu monsieur Alexandre Arcand. Il était l'époux de feu dame Bernadette Noël. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.