LAPOINTE, Simon



À la maison de soins palliatifs du Littoral, le 12 octobre 2019, est décédé monsieur Simon Lapointe, conjoint de Madame Joanie Bussières et père extraordinaire de Charles-Étienne et Marc-Olivier. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre sa conjointe et ses fils, il laisse dans le deuil ses parents: Francine Laverdière et Jacques Lapointe; ses sœurs: Josée (Pascal Mercier) et Marilyn (Alex Blaney); ses beaux-parents: Chantal Labbé et Réal Bussières; ses belles-sœurs: Audrey (Jean-François Bilodeau) et Catherine (Vincent Guérard); ses filleules: Alexya, Ann-Gabrielle, Élizabeth et Mikaelle; ses nièces: Maïka, Alexie-Rose et Léa-Maude ainsi que de nombreux amis, oncles, tantes, cousins et cousines. Un merci tout spécial à Dre Nathalie Bourget, à toute l'équipe de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis et au personnel de la maison du Littoral pour votre accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr. La famille vous accueillera auà compter de 12h.