D'AVIGNON, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé en toute sérénité, dans les bras de son épouse, madame Thérèse Perreault monsieur Robert D'Avignon. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il était le fils de feu monsieur Roger D'Avignon et de feu madame Eva Mc Neil. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Greg (Anna); ses petits-fils: Matthew et Evan; ses cousins et cousines des familles D'Avignon, Olney et LeBlanc. Il était le beau-frère de feu Maurice, feu Jeanne (feu Réginald Roberge) et feu Jean-Claude Boucher. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perreault: Clément (Germaine Larochelle), Noëlla, Diane (feu Damien Guay), Françoise (Gilles Poirier), Ginette (Martin Bourgault) et Marcelle (Pierre Henry); ses filleul(e)s: Joëlle Boucher et Xavier Bourgault et plusieurs neveux et nièces; ses ami(e)s, particulièrement: Abbé Jacques Lacroix, Jacques Parent, Marcel Marcoux, Michel Guillemette, ses confères de la légion canadienne filiale 12 ainsi que ex.app.soldat R.C.A.S.C. La famille tient à remercier le Dr Claude Tremblay et monsieur Éric Milet pour les bons soins prodigués et leur grande écoute. Également l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur compassion et dévouement, particulièrement Dre Frédérique Bissonnette et l'Abbé Clément Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Charny ou honoraires de messes. La famille vous accueillera, à compter de 10h,