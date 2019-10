Jennifer Aniston dans l’univers des matinales télé pour une série d’Apple TV+

Washington | Lorsque Jennifer Aniston s’est engagée à incarner le monde impitoyable des matinales télévisées américaines dans une série bientôt diffusée sur la nouvelle plateforme de streaming du géant à la pomme, Apple TV+, tout semblait assez simple.

Puis #MeToo, est arrivé. Et elle a -- comme le reste du monde -- regardé les scandales d’agression et de harcèlement sexuel dans le monde du cinéma et des médias se multiplier.

«Une fois que #MeToo a eu lieu, forcément la discussion a radicalement changé -- et nous l’avons pris en compte», raconte Jennifer Aniston, à l’affiche de «The Morning Show», une des neuf séries disponibles lors du lancement d’Apple TV+ le 1er novembre.

«Nous avons réellement réfléchi à quel serait le ton à adopter. Nous voulions quelque chose de cru, honnête, vulnérable et désordonné», explique celle qui est aussi productrice de la série, aux côtés de Reese Witherspoon, récemment à l’affiche de «Big Little lies».

Avec ce projet, Jennifer Aniston retrouve l’univers des séries 15 ans après la diffusion du dernier épisode de «Friends».

«Il est impossible de parler des matinales télévisées sans aborder #MeToo, cela aurait été quelque peu négligent», abonde la productrice Kerry Ehrin.

Le résultat: une immersion agitée, humoristique et - parfois - étonnamment sombre dans les coulisses d’une matinale télévisée fictive basée à New York.

Dans des événements qui rappellent singulièrement de nombreuses affaires liées au mouvement de libération de la parole des femmes dénonçant agressions et harcèlements sexuels, le premier épisode voit le personnage de Jennifer Aniston annoncer à l’antenne le renvoi de son coprésentateur masculin, joué par Steve Carell («The Office»), à la suite d’accusations multiples et anonymes.

S’ouvre une guerre intestine de pouvoir pour savoir qui le remplacera et qui -- parmi les journalistes et cadres les plus farouchement ambitieux -- était au courant de ses agissements.

«The Morning Show» est l’un des programmes de lancement d’Apple TV+, qui sera disponible dans plus de 100 pays à 4,99 dollars par mois, aux côtés de l’apocalyptique «See» et «de la mini-série For all Mankind».

Une ribambelle de futures émissions produites par ou mettant en vedette des géants d’Hollywood, de Steven Spielberg et Alfonso Cuaron à Samuel L. Jackson et Will Ferrell, sont en cours de réalisation.