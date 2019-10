La Fondation Sclérodermie Québec tient sa 12e soirée Chic ce soir, dès 18 h, au Domaine Cataraqui à Québec. Lors de cette soirée, qui soulignera le 30e anniversaire de la fondation, une reconnaissance spécifique sera présentée aux présidents et invités d’honneur des éditions précédentes. Les profits de ce cocktail dînatoire haut de gamme, tout en couleurs et en saveurs, serviront à l’élaboration de nouveaux traitements pour atténuer la souffrance des patients, à trouver des moyens de freiner la progression de la maladie et à établir plus rapidement le diagnostic. La sclérodermie, surnommée la « maladie qui momifie », est une maladie orpheline, potentiellement mortelle, qui touche quelque 22 000 Canadiens. Réservations : www.soireedinatoire.ca.

Toute une expérience

Photo courtoisie

La 23e Expérience gastronomique, présentée le 4 octobre dernier au Fairmont le Château Frontenac au profit de la Croix-Rouge, a réuni près de 400 convives et a permis d’amasser 300 000 $, somme qui sera consacrée à l’aide d’urgence offerte sur les lieux de sinistres au Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Danielle Quirion, spécialiste de produits, Service alimentaire Gordon ; Michèle Dionne, conseillère en philanthropie, Croix-Rouge canadienne ; les coprésidents du comité organisateur : Christian Fournier, chef de l’exploitation, La Capitale assurances générales ; Denis Dubois, premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personne, Mouvement Desjardins ; Claudie Laberge, directrice à la gestion des urgences ; et Pascal Mathieu, vice-président Québec, Croix-Rouge canadienne.

Cocktail Centre Durocher

Photo courtoisie

Kevin Hamel, directeur régional chez IG Gestion de Patrimoine, a accepté la présidence d’honneur du 45e cocktail-bénéfice du Centre Durocher qui se tiendra le mercredi 13 novembre, à compter de 17 h 30, dans les locaux du Centre au 680, rue Raoul-Jobin à Québec. Bouchées, cocktails, réseautage et encan silencieux seront au programme. Le Centre Durocher a pour mission d’améliorer les conditions de vie auprès des enfants provenant de milieux moins favorisés en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire. Renseignements : www.centre-durocher.org/cocktail. Sur la photo, Kevin Hamel, à gauche, est accompagné de Pierre Morin, directeur du Centre Durocher.

Acte méritoire

Photo courtoisie

Gaétan Drouin, directeur général adjoint, services de proximité à la Ville de Lévis, s’est vu décerner le 6 octobre dernier la Médaille pour acte méritoire décernée par le ministère de la Sécurité publique du Québec, et ce, en reconnaissance du leadership exceptionnel dont il a fait preuve dans la coordination des opérations qui ont suivi la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, survenue en 2013. À l’emploi de la Ville de Lévis depuis février 2016, monsieur Drouin était directeur du Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke lorsque, le 6 juillet 2013, il a été dépêché sur les lieux à la demande des autorités. Sa médaille lui a été remise par la vice-première ministre, ministre responsable de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, au cours de la récente Cérémonie de remise des décorations et des citations en matière de sécurité incendie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Gélinas (photo), ex-directeur général du Festival d’été de Québec, conseiller spécial chez Tact Intelligence-Conseil, 60 ans... Pierre Villeneuve, ex-vice-président ventes, au Journal de Québec, 62 ans... Mikaël Grenier, jeune pilote de course de Stoneham, 27 ans... Pierre Moreau, PDG et copropriétaire Groupe Restos Plaisirs...Francis Bouillon, défenseur retraité de la LNH, 44 ans... Ernie Els, golfeur professionnel de la PGA, 50 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 octobre 2018. Jean-Pierre Girerd (photo en 1970), 87 ans, caricaturiste, illustrateur et artiste peintre français... 2017. Gord Downie, 53 ans, leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip... 2017. Danielle Darrieux, 100 ans, actrice légendaire du cinéma français... 2016. Thérèse Drago, 88 ans, Madame Thérèse, tenancière de bar clandestin (Grande Hermine) de Québec... 2013. Rene Simpson, 47 ans, ancienne capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup tennis.