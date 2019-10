La potion magique du Bloc québécois

Pour le dire autrement, François Legault est au chef bloquiste ce que Panoramix est à Astérix. Nul ne peut nier les talents et la pugnacité d’Yves-François Blanchet, mais c’est François Legault qui, sans nul doute, lui a insufflé suffisamment de muscle politique pour combattre Justin Trudeau et Andrew Scheer.

Le troisième ingrédient est le « ton » plus apaisé du chef bloquiste. Connu jadis comme le « goon à Pauline » – une expression qui faisait foi de son mauvais caractère –, Yves-François Blanchet s’est présenté aux électeurs sous un jour nettement plus serein. Un peu plus et il nous aurait fait des séances de yoga sur son autobus de campagne.

Ajouté in extremis, le dernier ingrédient de la potion bloquiste, et non le moindre, est le vent de panique qui, dans les derniers milles, souffle sur les troupes libérales et conservatrices. En suppliant presque les Québécois d’ignorer les sirènes bloquistes, messieurs Trudeau et Scheer ont eux-mêmes officialisé la menace que leur pose le Bloc dans plusieurs comtés.