L’amour est (encore) dans la télé

Lassés des téléréalités amoureuses ? Prenez votre mal en patience. Une nouvelle vague d’émissions du genre pourrait envahir nos ondes, histoire de rivaliser avec Occupation Double, L’amour est dans le pré et compagnie.

C’est du moins ce qu’on retient du dévoilement des formats internationaux à surveiller, qui s’est déroulé cette semaine au MIPCOM de Cannes, ce grand rendez-vous annuel des contenus télé.

Les rencontres amoureuses demeurent au centre de plusieurs concepts d’émissions, dont Queens of Love, dans laquelle trois drag queens aident un célibataire à trouver l’âme sœur.

Pur produit du Royaume-Uni et des Pays-Bas, Five Guys A Week montre une femme célibataire partager un appartement avec cinq prétendants durant une semaine. Et dans Singleton, on invite cinq couples à mettre leur relation sur pause pour passer un été de célibataires en ville.

Autres titres

Quelques nouveaux formats présentés au MIPCOM ont retenu notre attention. Parmi eux, signalons Who’s The Smartest Reality Star, une compétition de connaissances générales entre deux ex-participants de téléréalités, et The Segregation Experiment, qui teste les préjugés raciaux inconscients dans une classe de 11-12 ans.