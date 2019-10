L’art de rendre service à un fils pas de couilles

Je m’adresse à la signataire de la lettre « Comment secourir mon cher fils? ». Cette femme se plaint que la nouvelle conjointe de son fils ait mis le grappin dessus pour l’obliger ensuite à faire le souper, l’aide aux devoirs des enfants, en plus de leur donner leur bain pendant qu’elle se la coule douce en buvant son apéro après sa journée de travail. De plus, selon les dires de belle-maman et ce qui la frustre, sa bru n’appréciant pas ses visites surprises, elle exigerait que ces dernières soient fixées longtemps d’avance.

« Ma chère belle-maman, voici un récit vécu. Un jour à l’université, un prof de psychologie nous a expliqué ce qui suit : « Des fois on voit des fils qui ont des mères, en bon québécois, qu’on trouve haïssables. On se dit que ces fils qui en ont eu plein le dos de leur mère pendant leur enfance vont se chercher une femme qui a de l’allure quand viendra le temps de trouver une compagne.

Et bien non! Ils prennent comme conjointe une femme encore plus détestable que leur mère. Et en grattant un peu en consultation, on découvre que le but de ce choix inconscient est de se munir d’une femme capable de bloquer les intrusions de sa mère dans sa vie puisqu’il ne peut le faire par lui-même. Et la mère finit par se retirer en douce. » Je n’ai pas eu de difficulté à croire ce professeur puisque son histoire m’a fait tout de suite penser à mon frère et à sa femme. »

M Bérubé

Avec une analyse différente de la mienne sur cette histoire, vous en arrivez quasiment à la même conclusion, à savoir que la belle-mère porte une grosse part de la responsabilité dans le conflit qui existe entre sa bru et elle. Je trouve intéressante aussi l’idée véhiculée par ce prof de psychologie qui met en lumière une stratégie palliative mise de l’avant par un homme qui manque de force morale pour se défendre. Est-ce bien le cas de ce garçon qui avait quand même eu le courage de dire à sa mère d’éviter de se mêler de ses affaires de couple en n’intervenant pas auprès de sa femme? Je ne le crois pas personnellement, mais je trouvais intéressante l’idée de la publier pour le bénéfice de qui penserait pareillement.