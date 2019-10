Le baryton Jean-François Lapointe à la barre de l’Opéra de Québec

Après 25 ans à la barre de l’Opéra de Québec, Grégoire Legendre tire sa révérence. Le directeur général et artistique prendra sa retraite au terme de la saison 2019-2020 et le baryton québécois Jean-François Lapointe lui succédera l’automne prochain.

La nouvelle a été annoncée ce matin, par l’Opéra de Québec, à quelques heures de la première de quatre représentations de l’opéra La Traviata de Verdi.

«Tout au long de ces 25 années, l’Opéra de Québec m’a apporté une multitude de moments inoubliables. J’espère qu’il a été de même pour le public. Il sera bientôt temps de passer le flambeau, et je reconnais en Jean-François Lapointe la personne qui le portera avec fierté, compétence et une grande expérience», a indiqué Grégoire Legendre, dans un communiqué de presse.

Grégoire Legendre prendra sa retraite en décembre 2020 après une période de transition à la direction générale de l’institution.

Jean-François Lapointe, qui lui succédera, connait, depuis 36 ans, une carrière internationale. Le baryton originaire de Hébertville, au Lac-Saint-Jean, qui enseigne à l’Université Laval, a assumé durant plusieurs années la direction générale et artistique de la Société d’art lyrique du Royaume, au Saguenay.

«Il ne fait nul doute que la connaissance profonde de Jean-François Lapointe du milieu opératique, son vaste réseau de contacts ainsi que son expérience en tant que gestionnaire seront des atouts précieux pour le futur de notre organisation», a fait savoir Pierre A. Goulet, président du Conseil d’administration de l’Opéra de Québec.

Le baryton voit en cette nomination une étape logique dans l’évolution de son parcours professionnel.

«J’ai toujours été impliqué au niveau de la production d’opéra, et je me suis toujours intéressé à l’administration des arts. Mon mandat s’inscrit dans un désir de continuité, et je suis honoré d’avoir l’occasion de poursuivre le travail effectué au fil des ans par Grégoire Legendre», a-t-il mentionné.