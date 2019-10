Le meilleur blanc en bas de 15 dollars ?

Dégusté à l’aveugle à deux occasions, le vin m’a chaque fois impressionné. Sans aucun doute l’Espagne continue de proposer des rapports qualité/petit-prix/plaisir difficile à battre!

Un assemblage de macabeu, un cépage qui aurait justement ses origines dans ce vignoble situé aux portes du royaume de Navarre, au nord-ouest de la province de Zaragoza en Espagne, et de chardonnay (nul besoin de présentation pour celui-là...) élaboré par la dynamique coopérative Borsao. Des tonalités affirmées de miel, de poire, d’anis, d’agrumes et d’épices. La bouche est ample, le vin est bien sec et montre à la fois fraîcheur et sapidité. Beaucoup de panache et de plaisir! Chose certaine, on trouve peu de vins blancs aussi bons à moins de 15$. Servir bien frais. Capsule à vis.

Blanco Seleccion 2018, Borsao, Campo de Borja, Espagne

12,75 $ - Code SAQ 10856161 – 13,5 % - 1,6 g/l

★★★ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.