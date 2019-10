Le meilleur joueur en ville

Meilleur joueur au Canada depuis le début de la saison, Alexis Lafrenière peut compter sur des admirateurs dans le vestiaire des Remparts de Québec. Foi de ses anciens coéquipiers chez l’Océanic de Rimouski, l’électrisant attaquant n’aura toutefois droit à aucune faveur de leur part vendredi soir au Centre Vidéotron.

À sa troisième saison dans la LHJMQ qui coïncide avec son année d’admissibilité au prochain repêchage de la LNH où son nom devrait être entendu au tout premier échelon, le joueur de 18 ans présente des statistiques provenant d’une autre planète.

Jumelé aux côtés de Cédric Paré et du Russe Dmitri Zavgorodniy, Lafrenière compte déjà neuf buts, 20 mentions d’aide et 29 points en 11 rencontres. En comptabilisant les points de ses coéquipiers, qui le suivent au classement des pointeurs, le trio explosif a fourni 78 points à l’offensive rimouskoise. L’Océanic (7-2-1-1) a d’ailleurs remporté ses trois dernières sorties.

Travailleur acharné

Acquis de l’Océanic pendant le camp d’entraînement après avoir passé une saison et demie sous les ordres de Serge Beausoleil, le vétéran Anthony Gagnon ne s’étonne guère de ce début de campagne flamboyant du natif de Saint-Eustache.

«De sa part, ça me ne surprend pas. J’ai pratiqué avec lui et c’est tellement un bon joueur. Chaque jour, il travaille et il veut s’améliorer. Je ne suis pas surpris. Puis, c’est un de mes bons amis, alors je suis vraiment content pour lui», a lâché l’attaquant des Remparts à la veille de ce premier de deux duels du week-end entre les deux clubs rivaux – dimanche, à Rimouski.

«C’est un gars qui travaille tellement fort durant les entrainements. Il est dédié au hockey et ça paraît. Les résultats sont là pour le prouver. Il faut être content pour lui, mais demain [vendredi], il faudra le contrer. C’est un défi de plus. C’est probablement le joueur qui va sortir au premier rang au total du prochain repêchage!» a renchéri le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo qui a également porté les couleurs de l’Océanic avant d’aboutir dans la Vieille Capitale, l’hiver dernier.

Attention spéciale

Si Gagnon, qui a amassé 15 points en dix rencontres, trépigne de renouer avec le numéro 11, il le verra de près puisque l’unité qu’il forme avec Félix Bibeau et James Malatesta sera vraisemblablement appelé à neutraliser le trio de l’heure dans le circuit Courteau.

«Il ne faut rien lui donner, il ne faut pas lui donner d’espace. Il n’a pas besoin de grand-chose pour que la rondelle finisse dans le filet. Il faudra vraiment faire attention.

«Je sais comment il est bon, il va vraiment falloir respecter son talent et bien jouer défensivement. Il ne faut pas faire de revirements parce que ça va revirer vite contre eux», a-t-il répété.

Et Gagnon insiste : Paré et l’espoir des Flames de Calgary ont eux aussi leurs mots à dire dans les succès de Lafrenière. Dans ce contexte, il semble juste de parler de monstre à trois têtes.

«Paré a vraiment un bon lancer et il marque des buts. Il est dangereux sur la glace. Même chose pour Zavgorodniy. Ils se complètent vraiment bien sur la glace.»

Pour quelques «piasses»!

Photo TVA Sports

Patrick Roy espère que la foule sera au rendez-vous pour le passage du prodige québécois. Il a d’ailleurs rappelé un fait indéniable à l’issue de l’entraînement de jeudi matin.

«Ça va être dans les dernières fois que tu pourras venir le voir pour entre 15 et 20 piasses. Après ça, ça va en coûter une couple de cent pour aller le voir jouer, peut-être même plus, dépendamment des amphithéâtres. Pour notre ligue, c’est un joueur qui devrait attirer des foules. Le gars qui est mordu de hockey junior, c’est une belle opportunité de voir un gars de même», a rappelé le grand patron des opérations hockey des Remparts dont la troupe sera en quête d’une septième victoire en autant de rencontres.

La production infernale de 2,64 points par match d’Alexis Lafrenière lui donnerait 179 points s’il continuait à un tel rythme jusqu’au mois de mars. Or, il ratera plusieurs parties en décembre et en janvier en raison de sa sélection avec Équipe Canada junior.

À sa dernière année à Rimouski, Sidney Crosby avait amassé 2,71 points par match alors que le dernier joueur à avoir atteint le plateau des 150 points est un certain Alexander Radulov dans l’uniforme des Diables rouges en 2005-2006.

«On va jouer notre game. Ça nous permettre en même temps de s’évaluer comme groupe. C’est un bon défi pour nos défenseurs et pour nos attaquants. Ceux qui vont être appelés à jouer contre eux (le premier trio de l’Océanic), il faudra qu’ils soient sur la coche», a dit Roy.

En vitesse

Le surprenant début de campagne des Remparts (8-2) n’est pas passé inaperçu aux yeux des recruteurs, qui les ont placés au quatrième rang du plus récent classement national. Rien toutefois pour faire perdre la tête au «33».

«J’ai vu ça. Je n’attache pas tant d’importance à ça, car il me semble que la semaine passée, on n’était même pas là [NDLR : vrai] Ce qu’on a fait, personne ne peut nous l’enlever, et maintenant, il faut se concentrer sur ce qui s’en vient pour nous.»

À moins d’un revirement, l’attaquant Gabriel Montreuil, qui n’a pas joué depuis le 4 octobre à Charlottetown en raison d’une blessure à l’épaule, effectuera un retour au jeu dans le camp québécois...