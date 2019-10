Pas de Coupe Rogers pour Roger Federer?

Le Suisse Roger Federer pourrait bien renoncer à la Coupe Rogers en 2020, selon ce que laissent croire ses propos tenus durant une entrevue livrée mercredi.

Interrogé sur son calendrier de la prochaine année, le troisième joueur mondial souhaite participer aux Jeux olympiques de Tokyo du 24 juillet au 2 août, ce qui l’obligera à réduire son nombre de tournois. L’athlète de 38 ans risque donc de laisser tomber Toronto, où la Coupe Rogers se déroulera du 7 au 16 août. Cette année, il a brillé par son absence à Montréal.

«Je dois prendre le temps de discuter avec ma femme et mon équipe, tout en écoutant ce que mon cœur dit et en déterminant ce que je souhaite vraiment faire, a-t-il déclaré au réseau CNN. Je dois décider où je veux jouer. [...] Je voulais déjà prendre part aux Jeux, mais je ne sais pas si je suis capable de tout faire, car je ne fais plus partie des plus jeunes.»

«Je serai aux Internationaux de France, mais je ne jouerai pas beaucoup avant ça, puisque je dois passer du temps avec ma famille et prendre une pause du tennis; on a besoin de vacances, surtout en participant aux Olympiques, a-t-il poursuivi. Ce sera vraisemblablement Roland-Garros, Halle, Wimbledon et les Jeux. Il y aura peut-être Cincinnati et enfin, les Internationaux des États-Unis.»

Le tournoi de Cincinnati se tiendra durant la semaine suivant la compétition canadienne. Pour ce qui est de Flushing Meadows, quatrième étape du Grand Chelem de la saison, l’élite mondiale du tennis s’y retrouvera du 21 août au 13 septembre.

En 2019, Federer a présenté un dossier de 47-8 et empoché plus de 6 millions $ en bourses. À sa dernière présence sur les courts, il a plié l’échine en quart de finale du tournoi de Shanghai devant l’Allemand Alexander Zverev.