Poutine signale le retour russe en Afrique avec un ambitieux sommet

Ces derniers temps, les dirigeants africains se bousculent à Moscou. En août, le président russe recevait le mozambicain Filipe Nyusi. Avant lui, c’étaient le congolais Denis Sassou Nguesso et l’angolais João Lourenço. Quand à l’égyptien Abdel Fattah al-Sissi, c’est un proche.

Chaque fois, ces mêmes promesses: des investissements dans l’énergie ou les minerais et les immanquables contrats d’armement, depuis toujours la première source d’échanges commerciaux russo-africains.

Désormais, Moscou veut passer à la vitesse supérieure, et ne plus se contenter de son image de vendeur de kalachnikovs, cette arme emblématique qui orne le drapeau mozambicain.

Dans la cité balnéaire de Sotchi, Vladimir Poutine et son homologue égyptien coprésideront donc les 23 et 24 octobre le premier « sommet Russie-Afrique », fort d’une trentaine de dirigeants attendus.

D’anciens « pays frères » communistes, comme l’Éthiopie ou l’Angola, figurent en bonne place, mais aussi des États où Moscou n’a avancé ses pions que plus récemment, comme la Centrafrique ou des puissances d’Afrique de l’Ouest.

Au programme, des discussions politiques et économiques pour montrer que les Russes peuvent, comme la Chine ou l’Europe, être un partenaire fiable. « La Russie a beaucoup à offrir en terme de coopération mutuellement bénéfique pour les États africains », assure le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Exemple le plus frappant d’un retour sur le continent africain, l’arrivée début 2018 d’armes et de dizaines de « conseillers militaires » en Centrafrique, pourtant un pré carré français.

Ces hommes, avec qui Moscou dément tout lien, ont été aperçus ailleurs: en Libye, on les dit alliés au maréchal Haftar. Dans le nord du Mozambique, ils combattraient avec l’armée une rébellion jihadiste et des médias occidentaux ont fait état d’une présence à Madagascar et au Soudan.