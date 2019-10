Problèmes généralisés

Il n’y a pas qu’à Montréal où la brigade défensive en arrache. Celle du Minnesota connaît toutes sortes de problèmes depuis le début du calendrier régulier.

On sait que la température peut devenir glaciale dans le Midwest américain. Mais de là à ce que des vétérans aguerris compilent une fiche différentielle de -18 après seulement six matchs en octobre, c’est que le jeu est particulièrement pénible en zone défensive.

Avant de débarquer au Centre Bell jeudi, le Wild croupissait au 29e rang dans la LNH avec ses 25 buts accordés.

En plus des Ryan Suter (-5), Matt Dumba (-8) et Jared Spurgeon (-6), les vétérans à l’attaque ne font guère mieux dans leur propre territoire. Zach Parise (-6), Eric Staal (-9) et Mats Zuccarello (-6 en quatre matchs) en prennent pour leur rhume.

À la recherche de constance

Sans pointer ses vétérans, le pilote Bruce Boudreau a signalé que les quatre buts alloués dans un filet désert changent la donne. Or, de ces quatre réussites adverses, les Suter, Dumba et Spurgeon étaient sur la surface pour deux d’entre eux chacun.

« En plus, nous ne marquons pas beaucoup, ce qui empire les statistiques, a souligné Boudreau. On ne gagnera pas si nous ne marquons pas au moins trois buts de façon constante. En marquant une ou deux fois par match, c’est très difficile. »

« Tous les joueurs, comme groupe, nous devons faire beaucoup mieux, a expliqué Parise, qui comptait deux points avant son arrêt à Montréal. Il faut gérer la possession de la rondelle plus intelligemment. J’ai toujours cru qu’on devait passer plus de temps en zone offensive, ce que nous n’avons pas fait très souvent cette saison.

« Nous jouons sur les talons dans notre territoire, a-t-il ajouté. Nous manquons nos couvertures et quand ça survient, il faut tout recommencer. C’est le retour à l’école, car historiquement, cette équipe excelle en défensive. Il faut vraiment corriger nos erreurs. »

Créativité et efficacité

Selon l’attaquant, ce n’est pas une modification au système de jeu qui amène les difficultés défensives, mais bien le manque d’opportunités en zone adverse. Le Wild ne compte que 14 buts en sept rencontres.

« Il faut être plus créatif à l’attaque et disposer de plus de libertés. Il faut aussi profiter de nos occasions en supériorité numérique, a fait valoir Parise. Le Wild ne comptait que trois filets à ses 20 déploiements. Il faut marquer des buts. Nous avons tous les outils pour y arriver. »