Tous les regards vers Mete et Suzuki

Le défenseur Victor Mete a enfin inscrit son premier but dans la LNH.

« L’attente a été longue et je suis libéré d’un lourd fardeau. J’espère que je vais en inscrire d’autres. Je suis très heureux que ce premier but ait été obtenu au Centre Bell. »

Près de cinq minutes plus tard, Nick Suzuki emboîtait le pas à son coéquipier en obtenant à son tour son premier but dans le circuit Bettman.

« Quand j’ai vu Victor loger la rondelle dans le filet et constaté la réaction de la foule, je me suis dit que j’aimerais bien être le suivant. Et c’est arrivé. C’est un poids de moins sur mes épaules. »

Carey Price a récolté son premier blanchissage de la saison.

« Non seulement je ne me souviens pas de la dernière fois où je n’ai pas obtenu une étoile après avoir blanchi l’adversaire, mais aussi de la dernière fois que j’ai réalisé un jeu blanc tout court. Mais je pense qu’il faut davantage de souvenirs de la performance de nos deux jeunes joueurs qui ont enfin pu marquer leur premier but. »

Les joueurs du Wild n’en menaient pas large dans le vestiaire après leur défaite de 4 à 0. Les visiteurs n’ont que deux points au compteur en sept rencontres cette saison.

« C’est dur de perdre, c’est aussi très dur de garder le moral en ces temps difficiles. Ce qui n’est pas normal, c’est de baisser les bras aussi rapidement. Notre performance a été gênante contre le Canadien. Il faut trouver le moyen de rebondir au plus vite. »

– Zach Parise