Un candidat du Parti vert justifie sa participation au Comiccon de Québec

Un candidat du Parti vert qui s’est déguisé au Comiccon de Québec, le week-end dernier, a défendu son geste mercredi sur les ondes de QUB radio.

«Pour nous, le Parti vert, c'est comme des épinards qui rendent fort», a dit Samuel Moisan-Domm, candidat du Parti vert dans Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, qui s'était déguisé en Spider-Man pour participer au Comiccon de Québec.

«Je cherchais une image pour le Parti vert et j'ai eu en tête Popeye. On sait que Popeye prend des épinards: c'est vert et ça rend superfort», a expliqué Samuel Moisan-Domm au sujet de la pancarte que les candidats verts brandissaient lors de cet événement, le week-end dernier, au Centre des congrès de la capitale québécoise.

M. Moisan-Domm avoue qu'il s'agit de sa deuxième participation au Comiccon de Québec et qu'il adore se déguiser.

«J'adore [les superhéros] Flash, puis Supergirl» a-t-il confié plus tard mercredi à Antoine Robitialle, à Là-haut sur la colline, à QUB radio.

Plus sérieusement, Samuel Moisan-Domm, qui a déjà été candidat du Parti vert il y a 19 ans, «a l'impression que ça n'a pas changé tant que ça en termes d'enjeux environnementaux, en 19 ans.[...] C'est vraiment décevant.»

«Ma vraie passion, c'est les enjeux publics, les politiques gouvernementales et comment on peut les améliorer», a précisé le candidat vert qui travaille au gouvernement du Québec en gestion des risques et prévention de la fraude.