Un nouveau pont de l’île d’Orléans plus à l’ouest

Le nouveau pont à haubans de l’île d’Orléans sera construit à l’ouest de l’actuel et comportera deux voies ainsi qu’une piste multifonctionnelle pour les transports actifs.

Transport Québec a diffusé jeudi après-midi un appel d’offres visant à réaliser les études d’avant-projet du futur pont de l’île d’Orléans, qui devrait voir le jour d’ici 2027. « C’est une étape qui est majeure », se réjouit Guillaume Paradis, porte-parole pour le MTQ.

Déjà, on sait que la structure accueillera une voie dans chacune des directions, des accotements et une section consacrée aux cyclistes et aux piétons. Le pont sera construit à 120 mètres à l’ouest de la structure en place, donc plus près de Québec.

Le pont se connectera à l’île d’Orléans au même endroit. « Les gens de l’île tenaient à ça, que l’entrée du pont de l’île demeure dans le même secteur. C’est établi de longue date et c’est maintenu », commente M. Paradis.

Trois projets

Exceptionnellement, le ministère entend sélectionner non pas un mais bien trois soumissionnaires à l’étape de l’avant-projet préliminaire. Les trois firmes soumettront une proposition, qui sera étudiée à l’été 2020 par un comité de sélection.

Ce comité évaluera les différents projets en fonction de divers critères, dont l’intégration de la structure dans le paysage composé du fleuve Saint-Laurent, des chutes Montmorency et de l’île d’Orléans.

« En agissant comme ça, on est vraiment certain d’avoir un concept original. On aura un ouvrage exceptionnel », assure le porte-parole du MTQ.

Le meilleur des trois empochera une somme forfaitaire de 10 M$. Les deux autres firmes, dont les projets n’auront pas été retenus, auront un dédommagement de 750 000$ chacune.

Une idée du pont en 2021

La firme retenue devra parfaire son projet à l’étape suivante, soit celle de l’avant-projet définitif, qui doit être complété pour juin 2021.

« Quand l’avant-projet définitif est complété, on sait comment le pont va être, illustre M. Paradis. On va avoir des simulations du pont dans son environnement, la forme des pilônes, du tablier, sa couleur, les choix de revêtement. On va avoir quelque chose qui va nous permettre d’être très avancé. »