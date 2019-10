Vision New Look s’étend en Ontario

Le Groupe Vision New Look poursuit son expansion en Ontario en mettant la main sur la quasi-totalité des actifs de Medical Arts Optical qui exploite une boutique d'optique à Toronto.

Cet achat a été effectué par sa division Iris. «Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Vision New Look à l’échelle du Canada, dont l’accent est présentement mis sur l’Ontario. En effet, au cours de cette année, nous aurons procédé à dix nouvelles acquisitions au pays, dont six en Ontario – soit le marché des soins oculaires le plus important et le plus fragmenté au pays», a déclaré le président de Vision New Look Antoine Amiel par communiqué, mercredi en fin de journée.

En avril dernier, Vision New Look avait acquis l’entreprise Darryl Sher, qui exploite six cliniques d'optique dans le sud de l'Ontario.

«Nous continuons d’être à l’affût d’autres opportunités attrayantes», a ajouté Antoine Amiel.

Le prix de la transaction n’a pas été divulgué, mais elle devrait être terminée vers le 30 novembre prochain.

Basée à Montréal, Vision New Look exploite environ 380 boutiques qui vendent des lunettes et des lentilles cornéennes et qui offrent notamment des services d’optométrie sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff.