ST-LAURENT, Gilles



A l'âge de 85 ans, après un long combat contre le Parkinson est décédé Gilles St-Laurent le 13 octobre 2019, époux de Pierrette Cauchon. Il était le fils de feu Alphonse St-Laurent et feu Alice Gravel. Il demeurait à Loretteville. La famille proche se réunira afin de partager les beaux moments de la vie de Gilles et une célébration de la Parole sera célébrée. Gilles était le père de Bruno (Carole Nicole), Lise (Guy Langlois) et France (Denis Rousseau). Il était le grand-père de Véronique et Claudine St-Laurent ainsi que Philippe et Marie-Christine Langlois. Il est allé rejoindre ses deux sœurs feu Denise et Thérèse. ll laisse aussi ses nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Son épouse Pierrette tient à remercier chaleureusement le Dr Alain Beaumier UMF Laval, la Dre Mélanie Langlois neurologue, la Dre Valérie Jacques, ainsi que les pharmaciens(es) pour leur précieuse aide. Un merci spécial à tout le personnel du CHSLD Loretteville. Il a été confié à la