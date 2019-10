Ce suspect recherché à Québec pour menaces de mort

La police de Québec sollicite l’aide de la population pour localiser un suspect qui aurait prononcé des menaces de mort et fait du harcèlement criminel.

Le service de police a diffusé, vendredi, la photo et la description de Claude Godin. L’homme de 57 ans fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

«Les éléments d’enquête que nous détenons nous laissent croire que Claude Godin pourrait représenter un risque pour la sécurité des victimes», affirme Étienne Doyon, porte-parole de la police municipale.

Godin mesure 5’5’’ (1,68m) et pèse 187 lbs (85 kg). Le suspect a les cheveux gris, les yeux verts et une barbe longue et grisonnante.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.