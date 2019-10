Christina Koch et Jessica Meir, premier duo de femmes dans l'espace

C'est fait! La 221e sortie dans l'espace aura été historique.

Comme bien des gens de ma génération, j'entends parler de la NASA et de l'espace depuis ma tendre enfance. Si j'étais trop jeune pour avoir un souvenir de la célèbre sortie de Neil Armstrong, j'en ai beaucoup d'autres en mémoire. Pendant mes études en histoire, je me suis passionné pour ce qui fut un des épisodes les plus intenses de la guerre froide. Depuis que John F. Kennedy a lancé le défi d'envoyer un Américain sur la lune, la NASA a réussi de grandes choses. Des revers et des remises en question? Bien sûr.

J'ai cependant toujours conservé une admiration et une fascination pour ceux et celles qui ont participé aux nombreuses missions. Ce n'est pas un hasard si ma collection personnelle de films regroupe des titres comme L'étoffe des héros, Apollo 13, Les figures de l'ombre ou Le premier homme.

Après des coupes budgétaires et une redéfinition de son rôle, la NASA pouvait-elle encore nous faire vivre de grands moments? Si l'exploration de l'espace a occasionnellement retenu l'attention (Mars, par exemple), le travail scientifique de haut niveau attirait moins les projecteurs, et l'intérêt du grand public n'était pas toujours au rendez-vous.

Hier et aujourd'hui, on a cependant retrouvé une certaine ferveur. Christina Koch et Jessica Meir sont entrées dans l'histoire. Interrogée sur l'importance de cette sortie dans l'espace pour un duo féminin, Christina Koch a répondu: «In the past women haven’t always been at the table. It’s wonderful to be contributing to the space program at a time when all contributions are being accepted, when everyone has a role. That can lead in turn to increased chance for success. There are a lot of people who derive motivation from inspiring stories of people who look like them, and I think it’s an important story to tell.»

Le site de la NASA nous permet de suivre tous les moments de cette aventure. Voici le lien.