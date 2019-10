La 15e édition de la soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière de la YWCA Québec se tiendra le 20 novembre au Complexe Capitale Hélicoptère. Sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, présidente du Groupe Structura, l’événement au profit du service d’hébergement pour femmes en difficulté de la YWCA Québec réunira 600 personnes. Comptant sur un vaste réseau d’ambassadrices et d’ambassadeurs, l’événement a acquis une formidable notoriété au cours des années. En plus d’avoir amassé plus d’un million de dollars depuis sa création, cette soirée met en lumière des parcours de femmes inspirantes qui ont bénéficié du support de la YWCA.

«Chaque année, plus de 300 femmes et enfants trouvent refuge à la YWCA Québec. L’organisme n’offre pas seulement le gîte, mais il procure réconfort et soutien afin d’accompagner les femmes vers un retour à la stabilité résidentielle. Ainsi, la YWCA a un impact durable dans la vie de ces femmes qui y trouvent la force et les moyens de retrouver une autonomie croissante.»

Pour prendre part à cet événement, procurez-vous vos billets en visitant le https://www.ywcaquebec.qc.ca/evenements/evenements-benefices/soiree-de-lombre-a-la-lumiere/