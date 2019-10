Des joueurs affamés de victoires

L’offensive du Rouge et Or avait été limitée à des gains totaux de 143 verges, et les Carabins avaient réussi trois interceptions. « Ça va être difficile de faire mieux, a convenu l’entraîneur-chef Danny Maciocia, mais on va essayer de faire aussi bien. »

« Ils vont essayer d’établir leur jeu au sol et impliquer leurs gros bonshommes dans le match assez rapidement, a-t-il souligné. Il faudra faire comme dans le premier match. Ne pas se casser la tête et jouer du football de base. Il faudra aussi amener de la pression sur le quart-arrière, qui est bon pour un joueur de première année. Il ne faut pas le prendre à la légère. C’est toujours excitant de jouer à Laval. La grosse ligne offensive de Laval contre notre grosse ligne défensive. Quant au différentiel de points pour et contre, ça ne change rien. On se présente à Québec pour gagner un match et non pour perdre par quatre ou cinq points. »