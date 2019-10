Houde mène les Sags à la victoire

Surfant sur une soirée de travail inspirée de l’espoir des Canadiens Samuel Houde, les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté les honneurs d’un match marqué par de solides mises en échec face au Drakkar de Baie-Comeau, vendredi soir, par la marque de 4 à 2, au Centre Georges-Vézina.

Si, aux dires de Yanick Jean, l’effort des Bleus n’avait pas été au rendez-vous lors des dernières sorties, le pilote de Sags était un peu plus satisfait de la performance de ses hommes lors du match d’hier, quoique tout n’était pas parfait selon ce dernier.

«Je suis déçu de nos 10 premières minutes de jeu en deuxième période où nous leur avons donné cinq, six chances de marquer en raison de nos erreurs. Lorsqu’on travaille, lorsqu’on bouge la rondelle et lorsqu’on fait les jeux de base, nous n’avons pas de problème. Lorsque nous essayons de faire des passes revers trois pieds dans les airs, c’est là qu’on se met dans le trouble.»

Houde brillant

Le match n’était pas vieux de deux minutes que les Saguenéens avaient déjà noirci la feuille de pointage. Celui qui n’avait pas terminé le dernier match à Drummondville, Christophe Farmer, a montré à tout le monde qu’il était bel et bien rétabli de son dernier match. Le numéro 67 des Sags a profité d’une belle remise de Samuel Houde dans l’enclave pour donner l’avance aux siens.

Malgré le fait que les Sags offrent parfois des performances en dents de scie depuis le début de la campagne, on ne peut pas en dire autant de Houde. Le choix de cinquième ronde au repêchage de 2018 connaît un excellent début de saison, ayant déjà amassé 14 points, dont sept buts, en 11 parties. Lors du match d’hier, Houde a eu l’effet d’un véritable électrochoc pour les Saguenéens, préparant deux filets en plus de se démarquer lors de plusieurs séquences.

Le défenseur des Sags Artmeni Kniazev a inscrit son premier filet de la saison dans la victoire.

Changement d’avant match

En raison de la disponibilité du défenseur Gabriel Villeneuve, c’est l’attaquant William Champagne qui a écopé. Les Bleus ont donc disputé la partie à sept défenseurs et 11 attaquants. Quelques joueurs, dont Vladislav Kotkov et Rafaël Harvey-Pinard, se sont divisé le temps de jeu aux côtés de Thomas Belgarde et Tristan Pelletier sur la quatrième unité.

Pour un deuxième match consécutif, le Drakkar était privé de son gardien numéro 1, Lucas Fitzpatrick, incommodé par une blessure.

Les Saguenéens seront du côté de Baie-Comeau ce soir, où ils joueront leur match retour face au Drakkar pour cette fin de semaine des rivalités dans le LHJMQ.