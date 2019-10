Justin Trudeau souligne le 100e anniversaire de naissance de son père sur les médias sociaux

Pierre Elliott Trudeau aurait eu 100 ans ce vendredi. L’anniversaire a été souligné par son fils Justin sur les réseaux sociaux en début de soirée.

«Joyeux 100e anniversaire, papa», a écrit le premier ministre sortant, à quelques jours des élections générales de lundi.

Le chef libéral a accompagné son message d’un montage vidéo de 12 secondes dans lequel on le voit, jeune enfant, dans un canot avec son père. «Quand tu es dans le milieu d’un lac et qu’un orage se pointe le bout du nez, mon père disait: rame plus vie et chante plus fort», dit Justin Trudeau dans la vidéo, en anglais, avec sous-titres en français.

Pierre Elliott Trudeau est né le 18 octobre 1919. Il est mort le 28 septembre 2000. Il a été premier ministre du Canada de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984.

Plus tôt dans la journée, vendredi, Justin Trudeau avait publié une photo de lui et de son fils Xavier dont c'était aussi l'anniversaire de naissance. «Je ne peux pas croire que tu as déjà 12 ans. Bonne fête, Xav!» a écrit M. Trudeau pour accompagner la photo.