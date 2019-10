Canadien : petite frayeur à l’entraînement

Le Canadien de Montréal a dû s’entraîner sans gardien pendant quelques minutes, vendredi matin, à Brossard.

Non seulement Carey Price avait congé d'entraînement, comme le capitaine Shea Weber par ailleurs, mais en plus, le substitut Keith Kinkaid a retraité au vestiaire pendant quelques minutes après reçu un lancer sur la main droite, sous son bloqueur.

Le portier américain a cependant repris sa place devant le filet après avoir montré sa main quelques instants à l’entraîneur, Claude Julien.

«Ça va, ça a juste pincé un peu», a indiqué Kinkaid, après la séance.

«On veut rester sur notre lancée, avoir une série de victoires, a ensuite commenté le gardien. Ça va commencer à St. Louis demain et ensuite ce sera au Minnesota.»

«On a joué un bon match, hier, on ne leur a pas donné grand-chose et il faut continuer comme ça, a également mentionné Kinkaid. On ne peut se relâcher, même quelques minutes. Les équipes sont si bonnes dans cette ligue qu'elles peuvent en profiter.»

Weal retrouve son poste

Laissé de côté jeudi soir contre le Wild au profit de Nick Cousins, l’attaquant Jordan Weal était de retour sur le jeu de puissance lors de l’entraînement.

Le Canadien devait ensuite s’envoler pour St. Louis dans l’après-midi, où ils affronteront les Blues demain.