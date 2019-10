La Grande marche attire les foules

Près de 6 000 marcheurs s’installeront samedi devant la Fontaine de Tourny pour la quatrième édition de la Grande marche à Québec, organisée par Pierre Lavoie.

Prenant le départ devant le Parlement de Québec à 11h, les participants se dirigeront directement vers les Plaines d’Abraham en empruntant l’avenue George VI, puis l’avenue Ontario. Arrivés au bout du lieu historique, ils remonteront la Grande Allée jusqu’au point de départ pour compléter le 5 kilomètres.

«C’est la première fois qu’on passe par les Plaines! Le parcours est donc un peu différent de l’an dernier, mais il sera très agréable», a précisé la directrice des communications du Grand Défi Pierre Lavoie, Stéphanie Charette, rappelant que le trajet de l’an dernier empruntait plutôt la rue Saint-Jean.

Brigitte Boisjoli aura, pour sa part, la tâche de réchauffer la foule avec sa voix lors d’une prestation musicale qui précédera le départ. Des jeux pour divertir les plus jeunes sont également prévus et chaque marcheur recevra un cadeau et une collation.

Évolution exponentielle

Lancée pour la première fois en 2015, la Grande marche avait lieu uniquement à Saguenay et Montréal. Quatre ans plus tard, ce sont 101 villes et municipalités qui ont emboité le pas.

Passant de quelque 12 000 participants à sa première édition, ce sont maintenant plus de 60 000 marcheurs qui ont décidé de joindre le mouvement.

«Tout le monde peut marcher, alors c’est notre événement le plus inclusif. Ça va des petits bébés dans des poussettes à la grand-mère de 100 ans qui marche avec nous pour une seconde fois», a indiqué Mme Charette.

Après avoir lancé la cinquième édition de l’événement à Saguenay vendredi, Pierre Lavoie marchera samedi dans les rues de la capitale provinciale, avant de se rendre à Montréal dimanche. Il tentera également de se rendre dans quelques municipalités pour promouvoir de saines habitudes de vie.