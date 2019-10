La Ville de Québec allonge une aide «finale» de 500 000 $ pour le Diamant

Il ne le fait «pas de gaiété de coeur», mais Régis Labeaume a annoncé que la Ville de Québec offrira une aide supplémentaire de 500 000 $ au Diamant de Robert Lepage.

Le budget du projet du théâtre a dû être augmenté au fil du temps, a relaté M. Labeaume. Cette hausse est expliquée par «la complexité du projet et la hausse généralisée des prix du marché de la construction et des matériaux». La subvention servira à acquérir des équipements scéniques spécialisés.

Le budget avait été fixé en 2012 et n'avait pas été révisé.

Le maire affirme qu'il a «bougonné» quand la demande est arrivée. «On ne fait jamais ça de gaité de coeur. On n'aime pas ça faire ça. Mais en même temps, on avait déjà investi. (...) Ça ne fait jamais plaisir, mais on le fait.»

La Ville a demandé un «portrait de la situation» et les justifications des demandes d'aide supplémentaire. Déjà, la Ville a fourni 7 millions $, soit 12 % du budget de 57 millions $.

En contrepartie, le ministère de la Culture offrira de son côté 1,9 million $ de plus. «Le Ministère n'aurait pas accordé son aide sans que la Ville contribue», a annoncé M. Labeaume. «On conclut le dossier, c'est notre paiement final.»

Le maire souligne que le démarrage de l'entreprise «est excellent». «La réputation de la ville en termes culturels, on a monté de deux, trois coches.»

Plus tôt dans la journée, l'opposition de Québec 21 avait exigé que la Ville ne mette «pas un sou de plus» dans le Diamant. «C'est assez, le Diamant a assez reçu d'argent des citoyens de la ville de Québec», avait décrété le chef Jean-François Gosselin.