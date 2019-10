Le Québec a peur de Scheer

Évidemment, on peut expliquer ce retour en force par de multiples facteurs. Mais il y a un aspect tout particulier qui mérite que l’on s’y attarde, et c’est le réflexe de repli des Québécois quant à la perspective de voir Andrew Scheer prendre le pouvoir.

On dirait que les bleus font peur aux Québécois. Et de plus en plus. À preuve, 36 % des électeurs sondés au mois de juin dernier disaient être davantage inquiets par la perspective de revoir les conservateurs au pouvoir, par rapport au spectre d’un nouveau mandat de quatre ans accordé à Justin Trudeau. Désormais, ce sont 51 % des gens qui se disent davantage inquiets de voir Andrew Scheer prendre le pouvoir.